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СБУ затримала агента РФ, який «полював» на позиції українських Himars

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала агента РФ, який «полював» на позиції українських Himars
Після вербування чоловік приступив до виконання ворожих завдань із розвідувально-підривної діяльності
фото: пресслужба СБУ

Зловмисник розповсюджував свої деструктивні дописи у соцмережах

У ході контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївщини затримано агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Мешканець Миколаївщини збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними контррозвідки Служби безпеки, основним завданням зрадника було встановлення і передача окупантам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем Himars. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів.

Контррозвідники встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору російських спецслужб він потрапив як активний прихильник прокремлівських поглядів щодо збройної агресії проти України. Зловмисник розповсюджував свої деструктивні дописи у соцмережах.

Пропозицію щодо негласної співпраці з агресором отримав на власний телефон через один із месенджерів. Після вербування приступив до виконання ворожих завдань із розвідувально-підривної діяльності.

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Відомості про об’єкти переправляв своєму куратору з РФ закритими каналами електронного зв’язку у вигляді детальних схем, які після передачі знищував.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру у вчиненні злочину. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію з викриття ворожого агента проводили співробітники СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила корегувальників, які здавали окупантам позиції Himars.

Також Міністерство оборони України показало, як систем залпового вогню Himars працюють на фронті і знищують окупантів.

Теги: Миколаївщина СБУ державна зрада

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