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ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:42 glavcom.ua
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
фото:armyinform

Військова техніка партнерів допомагає воїнам зупиняти окупанта 

Міністерство оборони України показало, як систем залпового вогню Himars працюють на фронті і знищують окупантів. Відео оприлюднене у соцмережах.

«Світло йде. Виходять Himars. Відходять росіяни. Кожен російський окупант в Україні – у тексті цієї пісні... І вже спить з відкритим оком…», – йдеться у підписі.

Himars M142 (High Mobility Artillery Rocket System) – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS — ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-ти колісна вантажівка, а не гусенична база.

Himars розробляли впродовж 1996-2000, а експлуатувати стали з 2005. Вага – 16,25 т, висота – 3,2 м. Система розрахована на 3-х людей: водій, навідник та командир. Перезаряджається система екіпажем приблизно за хвилину без допомоги інших транспортних засобів. Транспортувати Himars можливо літаком С-130 або більшими, а також морськими суднами.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: війна ЗСУ

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