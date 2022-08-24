Автомати, гвинтівки та гранати: СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї

Своїх клієнтів порушники підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах

Серед вилученого у затриманих – арсенал бойових гранат з підривниками і автомати Калашникова з ящиками набоїв.

У ході контрдиверсійної «зачистки» столичного регіону співробітники Служби безпеки України ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, затримано зловмисників, які спеціалізувались на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Серед вилученого у затриманих – арсенал бойових гранат з підривниками і автомати Калашникова з ящиками набоїв.

Так, у Києві нейтралізовано зловмисників, які є мешканцями Черкащини. За даними слідства, вони намагались продати в столиці партію засобів ураження. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Під час обшуків у зловмисників вилучено:

12 бойових гранат

шість пістолетів різних марок

гвинтівку

понад 270 набоїв різного калібру

комплектуючі до стрілецької зброї

понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом

Іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

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Затриманий – мешканець Вінницької області, який намагався незаконно вивезти військову продукцію на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету.

Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них

25 підривників

два автомати Калашникова АК-74

24 постріли до підствольного гранатомета

14 сигнальних ракет,

понад три тис. набоїв різного калібру

За матеріалами Служби безпеки, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила кремлівських пропагандистів на Дніпропетровщині та Полтавщині.