СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробляло на розмитненні авто

За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення «зеленого коридору»

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Через цю схему на територію країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

«За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за $50-$150», – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),

ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Як повідомлялося, із 1 липня розмитнення авто знову стало платним, а розмір автострахування зріс. Це дозволить зменшити розмір дефіциту держбюджету.

Також митники показали найдорожче авто з «нульовим розмитненням».