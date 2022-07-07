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    Події в Україні

    СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробляло на розмитненні авто

    За&nbsp;безперешкодне митне оформлення зловмисники просили $50-$150 - СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробляло на розмитненні авто
    За безперешкодне митне оформлення зловмисники просили $50-$150
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    За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення «зеленого коридору»

    Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Через цю схему на територію країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

    «За суму від $500 до $1000 ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за $50-$150», – зазначається у повідомленні.

    Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

    Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за:

    • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),
    • ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.
    • ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).

    Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

    Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

    Як повідомлялося, із 1 липня розмитнення авто знову стало платним, а розмір автострахування зріс. Це дозволить зменшити розмір дефіциту держбюджету.

    Також митники показали найдорожче авто з «нульовим розмитненням».

    Теги: росія митниця окупанти СБУ війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробляло на розмитненні авто