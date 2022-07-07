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  4. Звільнений із полону «азовець» розповів, як схибила російська розвідка (відео)
рус
    Події в Україні

    Звільнений із полону «азовець» розповів, як схибила російська розвідка (відео)

    Звільнений із полону «азовець» розповів, як схибила російська розвідка (відео)
    фото скріншот відео

    Рашисти дуже сподівалися на швидке захоплення України

    Один із бійців полку «Азов» розповів, що рашисти перед повномасштабним вторгненням в Україну дійсно були переконані у своїй швидкій перемозі і що тут не чинитимуть опір, а більшість міст здадуть без бою. Про це розповів боєць полку «Азов» із позивним «Торк» в інтерв'ю, яке опублікували на Youtube-каналі «Азову».

    За словами бійця, в полоні окупанти дійсно катували українських військових. Проте траплялися росіяни, з яким можна було поговорити про політику.

    «Мужики сиділи небойові, в чистій формі. Поговорили про політику. Чоловік адекватний трапився. Цитата: «Наша (російська – ред.) розвідка схибила. Ми думали, що багато міст самі складуть зброю і не буде ніякого спротиву». Тобто, це не чутки. Росіянам говорили, що війна закінчиться за три дні. Але щось пішло не за планом», – пригадав «Торк», як окупанти пояснювали провал в Україні.

    Захисника нещодавно звільнили з російського полону. Оборонець Маріуполя на Донеччині отримав там важке поранення.

    Раніше повідомлялося, що Полонений боєць «Азову» дав хоробре інтерв'ю пропагандистам.

    Нагадаємо, найбільший з початку війни обмін військовополоненим відбувся учора, 29 червня.

    Серед звільнених було 95 захисників «Азовсталі». А серед азовстальців 43 – це бійці полку «Азов».

    Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

    Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

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    Теги: розвідка росія окупанти ФСБ війна Азов полон Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Звільнений із полону «азовець» розповів, як схибила російська розвідка (відео)