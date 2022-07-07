Звільнений із полону «азовець» розповів, як схибила російська розвідка (відео)

Рашисти дуже сподівалися на швидке захоплення України

Один із бійців полку «Азов» розповів, що рашисти перед повномасштабним вторгненням в Україну дійсно були переконані у своїй швидкій перемозі і що тут не чинитимуть опір, а більшість міст здадуть без бою. Про це розповів боєць полку «Азов» із позивним «Торк» в інтерв'ю, яке опублікували на Youtube-каналі «Азову».

За словами бійця, в полоні окупанти дійсно катували українських військових. Проте траплялися росіяни, з яким можна було поговорити про політику.

«Мужики сиділи небойові, в чистій формі. Поговорили про політику. Чоловік адекватний трапився. Цитата: «Наша (російська – ред.) розвідка схибила. Ми думали, що багато міст самі складуть зброю і не буде ніякого спротиву». Тобто, це не чутки. Росіянам говорили, що війна закінчиться за три дні. Але щось пішло не за планом», – пригадав «Торк», як окупанти пояснювали провал в Україні.

Захисника нещодавно звільнили з російського полону. Оборонець Маріуполя на Донеччині отримав там важке поранення.

Раніше повідомлялося, що Полонений боєць «Азову» дав хоробре інтерв'ю пропагандистам.

Нагадаємо, найбільший з початку війни обмін військовополоненим відбувся учора, 29 червня.

Серед звільнених було 95 захисників «Азовсталі». А серед азовстальців 43 – це бійці полку «Азов».

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».