Затримання корабля з українським зерном у Туреччині: МЗС зробило заяву

До МЗС запрошено посла Туреччини в Києві

Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зерна до іноземних країн.

Особливо кричущим випадком стало російське судно Zhibek Zholy, яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС запрошено посла Туреччини в Києві.

«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня турецькі митники затримали судно Zhibek Zholy, яке прибуло з окупованого росіянами Бердянська до країни. Український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв повідомив, що судно затримали після того, як український посол передав докази щодо походження зерна від української Генпрокуратури. Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» розповів, чому Росія привозить до країни крадене зерно.



