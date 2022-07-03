Митники показали найдорожче авто з «нульовим розмитненням»

Митниця Закарпаття надала статистику по завезеним авто з нульовим митом

Станом на 1 липня у зоні діяльності Закарпатської митниці з початку дії закону про «нульове розмитнення» випущено для вільного обігу 18897 авто, придбаних українцями за межами країни. Ціна найдорожчого автомобіля, розмитненого за нульовою ставкою, склала $220 тис., це – Mercedes-Benz G63 AMG (2022 р.в.).

Mercedes-Benz G63 AMG 2022

Господар елітного автомобіля – підприємець з Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської митниці у Facebook. Найбільше було ввезено таких марок автомобілів:

Volkswagen – 3918 т/з; Skoda – 2334 т/з; Mercedes-Benz – 1764 т/з; Audi – 1472 т/з; BMW – 1155 т/з; Ford – 110 т/з; Opel – 956 т/з; Renault – 755 т/з; Toyota – 575 т/з; Hyundai – 572 т/з.

За «віковою категорією» найменше ввезено автомобілів до 5 років – 1321 т/с, від 6 до 10 років – 2917 т/с, і найбільше від 11 років і старше – 14659 т/с. Нові автомобілі (2021-2022 р.в.) – 128 т/с.

Що стосується вартості транспортних засобів, що ввозяться для вільного обігу, то найбільшу кількість склали автомобілі:

– до $5 тис. – 14284 од.;

– до $10 тис. – 2613 од.;

– до $15 тис. – 854 од.;

– понад $15 тис. – 1146 од.

Загалом у зоні діяльності Закарпатської митниці випущено для вільного обігу 18 транспортних засобів, вартість яких становить понад $100 тис.

Нагадаємо, із 1 липня розмитнення авто знову платне.

На початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

Нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.

Додамо, що Євросоюз визнав українські водійські посвідчення.