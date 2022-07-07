Польща створила портал із вакансіями для українців

У Польщі запрацював державний сайт із пропозиціями роботи для українців, які були вимушені виїхати через напад Росії.Завдяки сайту українці зможуть знайти роботу за фахом. Але, щоб скористатися ним, потрібно отримати номер PESEL. Про це повідомляє посольство України в Польщі.

«Завдяки порталу українці зможуть знайти роботу в Польщі відповідно до своєї кваліфікації, що дозволить покращувати професійні навики й переймати досвід до повернення в Україну. Досвід, який наші громадяни отримають під час роботи в Польщі, буде дуже цінним для реалізації кроків з відбудови України», – сказав радник-посланник посольства України в Республіці Польща Олег Куц.

Портал буде постійно поповнюватися новими пропозиціями роботи польською, українською та англійською мовами. Він працюватиме доти, доки у ньому буде потреба.

«Це дуже проста послуга. Вона дозволить громадянам України, які мають польський ідентифікаційний номер PESEL, знайти роботу за кваліфікацією. Дані, які має уряд свідчать про те, що серед громадян України, які прибули до Польщі та перебувають тут тимчасово, велику групу становлять люди з вищою освітою. Більшість з них – жінки. Понад пів мільйона людей можуть зацікавитися пропозиціями роботи», – розповів урядовий уповноважений з кібербезпеки Януш Цєшинький.

Як працювати із сайтом:

Перейдіть за цим посиланням pracawpolsce.gov.pl;

Щоб зареєструватися на порталі, потрібно ввести свій номер PESEL;

Далі треба заповнити коротку анкету, указавши свої вподобання та досвід;

Після цього ви отримаєте список пропозицій роботи, які відповідають вашим навичкам.

Нагадаємо, за словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Також українські біженці не можуть повторно в’їхати до Польщі: що відбувається.

Крім того, українські біженці можуть брати кредити в банках ЄС.