Секретар комітету Ради з оборони пояснив, чому за Павлівку на Донеччині йдуть запеклі бої

Ветеран АТО пояснив, чому окупантам так важливо зберегти контроль над Павлівкою після виходу із Херсона

За Павлівку на Донеччині ведуться жорсткі бої, бо якщо ЗСУ там просунуться вперед, то зможуть взяти під вогневий контроль залізничну дорогу далі на південь до Мелітополя, по якій йде вся логістика. Про це сказав ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю «Главкому».

Костенко зауважив, що росіяни, будуючи фортифікації поблизу кордону з Україною, створюють хибне враження, що агресор тепер не атакує, що з наступальної «спецоперація» для росіян перетворюється в оборонну.

«Ворог найбільшу активність веде в районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки. Саме за Павлівку йдуть такі бої, бо якщо ми там просунемося вперед, то зможемо взяти під вогневий контроль залізничну дорогу далі на південь до Мелітополя, по якій, по суті, йде вся логістика. І, відходячи від Херсона, ворог розумів, що у разі втрати цієї логістики може залишитися повністю без постачання. Тому вони так і б’ються, намагаючись на Донеччині виштовхати нас подалі, аби забезпечити свої тили. Наше завдання – не дати їм таку можливість», – пояснив ветеран АТО.

Як повідомила раніше британська розвідка, район навколо Павлівки й Вугледара на Донеччині протягом останніх двох тижнів був ареною інтенсивних бойових дій. Британська розвідка зазначає, що Росія вважає, що територія Павлівки й Вугледара може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Тому там тривають запеклі бої.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що після виходу із Херсона Росія, ймовірно, перекине війська до Донецької області, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує спроби наступальних дій.