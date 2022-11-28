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ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вже ліквідували майже 88 тис. окупантів – Генштаб
Росія вже втратила в Україні 2908 танків
фото з відкритих джерел

Українські воїни за добу знищили три ворожі танки та п’ять бойових машин

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 590 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 87 900 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 87900 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків – 2908 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 5861 (+5) од;
  • артилерійських систем – 1899 (+2) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО – 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);
  • крилаті ракети – 531 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од;
  • спеціальна техніка – 163 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 28 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 28 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна

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