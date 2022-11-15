Росія активізує операції в Донецькій області після відходу з правого берега Дніпра – ISW

Міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області

Російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонщини, для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донеччини. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах протягом наступних днів і тижнів, але ці успіхи навряд чи будуть значними з оперативної точки зору», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW звертають увагу на те, що міністерство оборони Росії збільшило кількість заяв про російські територіальні здобутки в Донецькій області 13 та 14 листопада.

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Мета – підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

Так, міноборони РФ заявило, що російські війська завершили захоплення Майорська (20 км на південь від Бахмута) 13 листопада та Павлівки (45 км на південний захід від Донецька) 14 листопада після кількох тижнів, коли вони не заявляли про російські територіальні здобутки.

«Міністерство оборони Росії, ймовірно, висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів у Донецькій області та применшити невдоволення щодо втрат у Херсонській області», – вважають аналітики ISW.

Раніше повідомлялось, що рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт.

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Також була інформація, що окупанти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області.

Триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.