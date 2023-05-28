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РФ «привітала» Київ із Днем міста: Ігнат розповів деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ «привітала» Київ із Днем міста: Ігнат розповів деталі нічної атаки
Окупанти випустили рекордну кількість дронів по Києву у День міста
фото з відкритих джерел

Повітряні сили обіцяють ворогу належну відповідь після атаки на Київ 

У ніч проти 28 травня російські загарбники в основному атакували Київщину. На Київ була випущена рекордна кількість БпЛА. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Атакували в основному Київщину. Зрозуміло, що сьогодні відзначають День міста, і, можливо, таким чином ворог намагався «привітати» киян із цим днем. 52 БПЛА з 54-х знищено – переважна більшість з них знищена саме на Київщині», – зазначив Ігнат.

Спікер процитував командувача Повітряних сил Миколу Олещука – від «подарунків» окупантів до Дня Києва залишились лише самі уламки.

«Відповідно, треба ворогу, мабуть, теж також віддячити за таку нахабну атаку на нашу столицю», – сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю. За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників російських загарбників.

Теги: Юрій Ігнат ворог безпілотник Київ

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