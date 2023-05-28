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Наймасштабніша атака «Шахедами». Над Україною сили ППО збили 52 ворожі дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наймасштабніша атака «Шахедами». Над Україною сили ППО збили 52 ворожі дрони
Загалом було випущено 54 «шахеди»
фото з відкритих джерел

Ворог спрямував дрони на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни

Під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

«Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», знищено більшість ударних дронів», – йдеться у повідомленні.

Наймасштабніша атака «Шахедами». Над Україною сили ППО збили 52 ворожі дрони фото 1

У Повітряних силах також зазначили, що було знищено 52 «Шахеди».

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю.

В Голосіївському районі через збиття дронів наступні наслідки:

  • уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;
  • виникло займання даху одного з ТРЦ;
  • виникла пожежа на території одного з будівництв;
  • також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є
  • один постраждалий.
  • В Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
  • Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається. що на усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.

Теги: пожежа окупанти військові ворог

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