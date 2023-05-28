Наймасштабніша атака «Шахедами». Над Україною сили ППО збили 52 ворожі дрони
Ворог спрямував дрони на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни
Під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
«Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», знищено більшість ударних дронів», – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах також зазначили, що було знищено 52 «Шахеди».
Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю.
В Голосіївському районі через збиття дронів наступні наслідки:
- уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного з будівництв;
- також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є
- один постраждалий.
- В Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
- Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Зазначається. що на усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.
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