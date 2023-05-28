Наймасштабніша атака «Шахедами». Над Україною сили ППО збили 52 ворожі дрони

Ворог спрямував дрони на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни

Під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр», знищено більшість ударних дронів», – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах також зазначили, що було знищено 52 «Шахеди».

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Нагадаємо, у ніч проти 28 травня окупанти вкотре атакували столицю.

В Голосіївському районі через збиття дронів наступні наслідки:

уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;

виникло займання даху одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного з будівництв;

також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є

один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі, в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається. що на усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно.