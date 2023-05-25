ЗСУ показали, як збивали вночі «Шахеди» над Києвом (відео)
До відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація, так і мобільні групи
Сьогодні вночі відбулася 12 з початку травня атака росіян на Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Удар був масованим у кілька хвиль, проте всі цілі ворога були виявлені та знищені силами протиповітряної оборони. Відео роботи ППО опублікувало Командування Об’єднаних сил ЗСУ.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що до відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗС України, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.
«Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою «Гепард» та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні», – повідомив він.
За словами командувача, сьогодні силам та засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей б'є усі рекорди.
Раніше повідомлялося, що Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів».
У Чернівецькій області пошкоджено три житлових будинки та є знеструмлення.
Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.
Коментарі — 0