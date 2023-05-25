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ЗСУ показали, як збивали вночі «Шахеди» над Києвом (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ показали, як збивали вночі «Шахеди» над Києвом (відео)
Загалом вночі було знищено 36 «Шахедів»
фото ілюстративне

До відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація, так і мобільні групи

Сьогодні вночі відбулася 12 з початку травня атака росіян на Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Удар був масованим у кілька хвиль, проте всі цілі ворога були виявлені та знищені силами протиповітряної оборони. Відео роботи ППО опублікувало Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що до відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗС України, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

«Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою «Гепард» та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні», – повідомив він.

За словами командувача, сьогодні силам та засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей б'є усі рекорди.

Раніше повідомлялося, що Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів».

У Чернівецькій області пошкоджено три житлових будинки та є знеструмлення.

Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.

Теги: безпілотник війна ЗСУ Київ

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