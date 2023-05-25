ЗСУ показали, як збивали вночі «Шахеди» над Києвом (відео)

До відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація, так і мобільні групи

Сьогодні вночі відбулася 12 з початку травня атака росіян на Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Удар був масованим у кілька хвиль, проте всі цілі ворога були виявлені та знищені силами протиповітряної оборони. Відео роботи ППО опублікувало Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що до відбиття атаки залучалися як підрозділи зенітних ракетних військ і винищувальна авіація Протиповітряних сил ЗС України, так і мобільні вогневі групи протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

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«Наразі заїхав подякувати нашим хлопцям, які озброєні потужною установкою «Гепард» та виконують завдання з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні», – повідомив він.

За словами командувача, сьогодні силам та засобам протиповітряної оборони України немає рівних у всьому світі. Вони самостійно закривають небо над країною, а відсоток збитих ворожих цілей б'є усі рекорди.

Раніше повідомлялося, що Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів».

У Чернівецькій області пошкоджено три житлових будинки та є знеструмлення.

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Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.