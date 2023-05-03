«Шахеди» атакували нафтобазу в одній із областей

Внаслідок атаки на Кіровоградщині загиблих немає

Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Про це повідомив голова місцевої ОВА Андрій Райкович.

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«Близько 3:00 ранку, одразу три «Шахеди» «Герань-2», атакували нафтобазу в обласному центрі», – йдеться в повідомленні.

Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу.

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Інформація про пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі.

Також у Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил протиповітряної оборони в області. Згодом у столиці знову прогриміли вибухи.

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За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.

За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.

У Днiпрi внаслідок атаки дронів пошкоджена адмiнбудiвля.

На Миколаївщині внаслідок влучання БпЛА типу Shahed-131/136 виникла пожежа приватного домоволодіння на території населеного пункту Куцурубської громади.