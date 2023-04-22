Окупанти знову запускали «Шахеди»: Повітряні сили назвали кількість збитих дронів

Ворог атакував Україну з південно-східного напрямку приблизно о 19:00

Увечері 21 квітня російські загарбники атакували Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири з п’яти ворожих цілей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Як зазначається, росіяни атакували Україну приблизно о 19:00.

фото: Telegram / Повітряні сили ЗСУ

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти «шахедів», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що через запуск ворожих дронів у кількох областях України лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Україну дронами. Влучання зафіксовано у Полтавській та Вінницькій областях.

До слова, завершилася 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.