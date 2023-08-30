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«Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Шахеди» атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині
Частина повітряних цілей була збита силами ППО
фото ілюстративне

Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає

Російські терористи атакували один з об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами-камікадзе. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Бунечко.

«Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно», – йдеться в повідомленні.

Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. 

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Теги: окупанти війна Житомирщина безпілотник

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