Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ
У Дарницькому районі уламки впали на торговельне приміщення
фото: glavcom.ua

Спочатку рашисти застосували ударні дрони, а потім запустили ракети по Києву

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що такого потужного нападу Київ не відчував від весни.

Подробиці ворожої атаки

«Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси Shahed). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс», – йдеться в повідомленні КМВА.

Загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні сили ЗСУ).

Наслідки нічного удару

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. «У результаті ракетної атаки ворога в Києві наразі загинуло дві людини. Дві - отримали поранення і госпіталізовані», – розповів мер.

10 фото
На весь екран

За уточненими даними, внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини, ще три отримали поранення різного ступеня важкості.

Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ фото 1
Теги: росія окупанти Київ війна безпілотник ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву
Стали відомі особи загиблих у результаті удару по Києву
Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ
Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ
Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)
Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)
Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради
Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
33K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
30K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
29K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
22K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
16K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту