Найпотужніший від весни удар: деталі нічної атаки на Київ

Спочатку рашисти застосували ударні дрони, а потім запустили ракети по Києву

У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ із використанням безпілотників та ракет. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Зазначається, що такого потужного нападу Київ не відчував від весни.

Подробиці ворожої атаки

«Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси Shahed). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс», – йдеться в повідомленні КМВА.

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Загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні сили ЗСУ).

Наслідки нічного удару

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах. Є загиблі та поранені. «У Шевченківському районі на території підприємства шматки рашистських ракет вбили дві людини, ще одна отримала ушкодження. Також внаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах. В обох районах уламки впали на території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС. Дані оперативного зведення уточнюються», – інформує КМВА.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. «У результаті ракетної атаки ворога в Києві наразі загинуло дві людини. Дві - отримали поранення і госпіталізовані», – розповів мер.

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