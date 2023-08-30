Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені

Внаслідок ракетного удару по Києву спалахнули пожежі у двох районах столиці

У результаті падіння уламків ракет у Шевченківському районі Києва є загиблі та постраждалі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло дві людини. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога», - розповів Попко.

За повідомленням Кличка, за однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявлено двох загиблих чоловіків.

Крім того, за ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

Станом на зараз відомо про двох загиблих і двох постраждалих.

Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені фото 1

Столична влада повідомила, що у двох місцях Шевченківського району виникло загоряння, зокрема в адмінбудівлі і на відкритій місцевості.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія атакувала Київ ракетами. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському – теж падіння уламків. Виникли пожежі. Всі служби слідують на місце.

Також у ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. 

Теги: окупанти Київ війна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
В Одесі пролунали вибухи
Сьогодні, 03:18
На Черкащині пролунали вибухи
На Черкащині пролунали вибухи
Сьогодні, 05:06
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Сьогодні, 05:19

Новини

Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)
Урочистості та фотовиставка: Київ відзначив День пам'яті захисників України (фото)
Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради
Скільки київських школярів навчатиметься офлайн: дані Київради
У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд
У Києві зафіксовано черговий температурний рекорд
Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)
Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
32K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
29K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
27K
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
21K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
12K
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)

Новини

Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30
Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Вчора, 14:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту