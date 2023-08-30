Ракетний удар по Києву: є загиблі та поранені

Внаслідок ракетного удару по Києву спалахнули пожежі у двох районах столиці

У результаті падіння уламків ракет у Шевченківському районі Києва є загиблі та постраждалі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«На жаль, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі Києва, на територію підприємства, попередньо, загинуло дві людини. Ще одна отримала ушкодження. Їй надається медична допомога», - розповів Попко.

За повідомленням Кличка, за однією з адрес у Шевченківському районі, в нежитловій забудові, виявлено двох загиблих чоловіків.

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Крім того, за ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла.

Станом на зараз відомо про двох загиблих і двох постраждалих.

Столична влада повідомила, що у двох місцях Шевченківського району виникло загоряння, зокрема в адмінбудівлі і на відкритій місцевості.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Росія атакувала Київ ракетами. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському – теж падіння уламків. Виникли пожежі. Всі служби слідують на місце.

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Також у ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області.