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Масована атака дронів на Росію: окупанти повідомили про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масована атака дронів на Росію: окупанти повідомили про наслідки
Вибухи прогриміли у Пскові
фото з відкритих джерел

Безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові і декілька регіонів РФ

У ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

Крім того, безпілотники атакували об’єкти в окупованому Севастополі.

Що відомо станом на ранок.

Атака на аеродром у Пскові

Аеродром у Пскові був атакований БПЛА. Міноборони країни-агресорки звітує, що жертв у результаті атаки не було. Але за інформацією російського МНС, спалахнули повітряні судна військово-транспортної авіації Іл-76. Для ліквідації загоряння задіяли 21 одиницю техніки та 65 осіб.

Повітряний простір над Псковом та областю обмежений для прольотів літаків, аеропорт Пскова 30 серпня працювати не буде;

Безпілотники у центральній Росії

За інформацією міноборони РФ, сили ППО нібито збили три українські безпілотники над Брянською областю та один – над Орловською.

За інформацією губернатора Андрія Кличкова, всього над Орловською областю збили два безпілотники.

Міноборони РФ заявило, що в Рязанській області нібито збито два українських безпілотники.

Також міноборони повідомило про збите БПЛА в Калузької області;

Крім того, один безпілотник, що прямував до Москви, нібито був ліквідований над територією Рузького району Московської області;

В усіх випадках влада російських регіонів повідомляла про відсутність постраждалих.

Робота аеропортів Москви

Аеропорти Москви були закриті на прийом та виліт літаків. Наразі всі три аеропорти відновили роботу.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому «Хрести» пролунали вибухи, в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників, атака почалася о 23:40 за місцевим часом. 

Російські ЗМІ повідомляють, що атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Теги: пожежа вибух росія безпілотник Москва аеродром

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