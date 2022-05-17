Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України

На Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони

Україна для запобігання затягуванню Росією війни зацікавлена в отриманні міжнародної військової допомоги, купівлі зброї максимально швидко та у потрібних кількостях. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю генерального секретаря НАТО.

Резніков повідомив, що на сьогодні близько 167 тисяч російських військових залучені у війні проти України на її території.

«Незважаючи на величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. В першу чергу – в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії. За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тис. особового складу. Безпосередньо розгорнуто для участі у бойових діях 91 БТГр. Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців», – сказав Резніков.

За його словами, у більшості випадків військами РФ застосовуються крилаті ракети повітряного базування з літаків дальньої авіації без заходу у повітряний простір України.

«Зберігається загроза ударів крилатими ракетами морського базування (у першу чергу КРМБ «Калібр») з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря та ракетами берегових ракетних комплексів «Бастіон», – додав міністр оборони.

Він поінформував, що за багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції.

«За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони», – написав міністр.

Також він повідомив, що біля кордону з Україною білоруські війська здійснюють активні маневри, що змушує українську армію резервувати сили на випадок, якщо Москва дотисне Мінськ на вторгнення.

«З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей», – наголосив він.

Він також констатував, що війна руйнує українську економіку, з кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення.

Резніков хоче, щоб Альянс дав відповідь на запитання – яке майбутнє він бачить для України.

«Буде прийнята Стратегічна концепція НАТО на найближчі 10 років. Яке місце побачить Європа для України в інтересах захисту своїх східних кордонів? Ми всі присутні тут думаємо про відновлення архітектури безпеки Європи як мінімум? Україна вже довела, що може бути надійним безпековим партнером. Посилення України – це посилення Європи на сході», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив погану новину для України.

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