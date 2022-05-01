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    Події в Україні

    ЗСУ завдали удару ворогам на Зміїному: знищено техніку зв’язківців

    На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій - ЗСУ завдали удару ворогам на Зміїному: знищено техніку зв’язківців
    На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій
    фото з відкритих джерел

    Захисники розповіли про успіхи минулої доби на півдні

    30 квітня черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Додатково світ став чистішим на 42 рашисти. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

    Противник втратив ще два «Орлани-10» на Миколаївщині.

    На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1».

    Як відомо, очільник Одещини розповів, звідки росіяни вдарили ракетами по летовищу.

    Нагадаємо, також на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

    Крім того, у ЗСУ на Донбасі був вдалий день: звіт за добу.

    А ще із бомбосховищ «Азовсталі» військовим вдалося врятувати людей – замкомандира «Азова».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ завдали удару ворогам на Зміїному: знищено техніку зв’язківців