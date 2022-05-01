ЗСУ завдали удару ворогам на Зміїному: знищено техніку зв’язківців

Захисники розповіли про успіхи минулої доби на півдні

30 квітня черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Додатково світ став чистішим на 42 рашисти. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

Противник втратив ще два «Орлани-10» на Миколаївщині.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби «Репелент-1».

Як відомо, очільник Одещини розповів, звідки росіяни вдарили ракетами по летовищу.

Нагадаємо, також на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

Крім того, у ЗСУ на Донбасі був вдалий день: звіт за добу.

А ще із бомбосховищ «Азовсталі» військовим вдалося врятувати людей – замкомандира «Азова».

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