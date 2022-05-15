ЗСУ розповіли про «прикру невдачу» окупантів на сході
Наші захисники збили російський вертоліт
Протягом доби, 15 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вороги продовжували здійснювати наступальні дії. Про це повідомила пресслужба угруповання.
У неділю українські воїни відбили п’ять атак ворога, якого спіткала прикра невдача:
- особового складу – 84 особи;
- танків – 1 од;
- БМП – 4 од;
- АТТ – 1 од;
- вертольотів – 1 од;
- БПЛА – 1 од.
Нагадаємо, на Луганщині українські військові підірвали мости, щоб зупинити окупантів (відео).
Як повідомлялося, на Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС.
Також українські штурмовики Су-25 нищать ворогів на наднизьких висотах (відео).