ЗСУ розповіли про «прикру невдачу» окупантів на сході

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Протягом доби, 15 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вороги продовжували здійснювати наступальні дії. Про це повідомила пресслужба угруповання.

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