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    Події в Україні

    ЗСУ розповіли про «прикру невдачу» окупантів на сході

    П&rsquo;ять атак рашистів не увінчалися успіхами - ЗСУ розповіли про «прикру невдачу» окупантів на сході
    П’ять атак рашистів не увінчалися успіхами
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники збили російський вертоліт

    Протягом доби, 15 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вороги продовжували здійснювати наступальні дії. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    У неділю українські воїни відбили п’ять атак ворога, якого спіткала прикра невдача:

    • особового складу – 84 особи;
    • танків – 1 од;
    • БМП – 4 од;
    • АТТ – 1 од;
    • вертольотів – 1 од;
    • БПЛА – 1 од.

    Нагадаємо, на Луганщині українські військові підірвали мости, щоб зупинити окупантів (відео).

    Як повідомлялося, на Харківщині ЗСУ відігнали рашистів майже до кордону – радник МВС.

    Також українські штурмовики Су-25 нищать ворогів на наднизьких висотах (відео).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ розповіли про «прикру невдачу» окупантів на сході