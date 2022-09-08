Є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ

У Міністерстві оборони зауважили, що на певних напрямках фронту триває оборонна операція

Майже на всій лінії фронту тривають активні бойові дії, а це 1300 км. Збройні сили України мають певні успіхи, однак у Міноборони поки їх не розголошують. Про це в ефірі спільного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У Міністерстві оборони зауважили, що на певних напрямках фронту триває оборонна операція, яка охоплює цілий комплекс заходів, зокрема наступ.

«У нас 1300 км активних бойових дій, а взагалі лінія фронту в 2500 км. Так от, на всіх цих 1300 км йдуть активні бойові дії, тобто тут не варто виділяти якийсь окремий регіон, тому що бойові дії йдуть скрізь. Якщо говорити там про Південь, про Схід, то у нас триває оборонна операція, яка по суті охоплює цілий комплекс заходів. І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер. Тому ми маємо багато різнопланових, у нас не має чорного та білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, у нас є стримування ворога», - зазначила вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.