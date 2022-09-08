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Арестович натякнув на «котел» для окупантів під Харковом

Іван Гайванович
glavcom.ua
Арестович натякнув на «котел» для окупантів під Харковом
Арестович розповів про новий котел для окупантів
фото з відкритих джерел

Окупанти вже панікують, зазначив Арестович

Збройні Сили України, швидше за все, поступово повертаються до кордонів Луганської області. На тлі подій в Харківській області вже є підстави вважати, що окупанти можуть потрапити в так званий «котел». В оточенні можуть опинитися до 20 тисяч російських військових. Про це в ефірі з Марком Фейгіним розповів радник офісу президента Олексій Арестович.

«Ми не вимовляємо цю назву, у нас тиша. Але ми можемо говорити про те, що говорять російські пропагандисти», - заявив він, коментуючи ситуацію в Балаклії.

За словами Арестовича, окупанти вже панікують. Вони повідомляють, що в Харківській області почалися «страшні« бої, рашисти вже потрапили в оточення, а ЗСУ пройшли дуже далеко і навіть перерізали важливу трасу.

Окупанти повідомляють, що під Балаклією у них залишилися військові, але з ними «чомусь зник зв'язок«. За словами Арестовича, він прекрасно розуміє, чому і в яких випадках з російськими військовими може пропадати зв'язок.

«Але майки закривавлені з написом СОБР я вже бачив», - додав радник ОП, коментуючи заяви пропагандистів РФ про те, що Самарський і башкирський СОБР в Балаклії потрапили в оточення 

Звичайно, РФ не розкриває реальну кількість своїх втрат, проте вже зрозуміло, що рашистам вкрай важко, вважає Арестович. У пропагандистів навіть змінилися формулювання, вони вже пишуть «чим би не скінчилася ця битва«, а це означає, що вони готуються до поразки. Крім цього, окупанти вже говорять, що ЗСУ наступали з боку Ізюма і взяли село Довгеньке. 

«Страшні речі малюють. Мало не потрапляння Ізюмського угруповання в оточення, з усіма штабами та іншим-іншим... Вони кричать, що дуже погано все», – зазначив Арестович.

Як повідомлялося, в чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Збройні сили України за минулу добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога на півдні, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

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Теги: військові окупанти радник рашисти Олексій Арестович

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