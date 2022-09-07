У чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ: фотопідтвердження

Міноборони РФ сьогодні не взялося коментувати ситуацію на фронті

Кремль запевняє: все йде за планом. Можливо, в план входило й понад 50 тис. убитих рашистів?

Сьогодні, 7 вересня, з'явилося підтвердження, що ЗСУ наступають на Харківщині та півдні України. Також сьогодні вперше за тривалий час Міноборони РФ не прокоментувало на брифінгу свої так звані «перемоги». Водночас іще вчора у пабліках терористичних угрупувань так званих «ЛНР» і «ДНР» поширювалася інформація, що загарбники на Харківському напрямку, зокрема, в районі міста Балаклія, зазнають потужних ударів під натиском бійців ЗСУ.

Підтвердження паніки в лавах окупантів опублікував радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Рашисти пишуть, що штати їхніх підрозділів штучно роздуті, а в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм ведеться непросто через натиск українських захисників.

Обережно, ненормативна лексика!



«Путінські військові чати трохи засмутилися... На ділі СОБРи проспали, поки змотувалися їхні військові товариші, а тепер, коли командування віддало їх на заклання, путінські воїнкори спішно ліплять легенду про «башкирські та самарські не здаються». Це вам, клоуни, відливається сльозами Крим та Іловайськ. «Домінування російського духу» закінчиться для вас на смітнику, притисненому до землі черевиком українського солдата, домінатори немиті», – прокоментував Арестович.

Арестович має на увазі інформацію, що у Балаклії ЗСУ взяли в полон російських спецпризначенців із підполковником.

Радник Банкової зауважив: помста українців буде такою, щоб «ваші онуки ще тремтіли і вчили правнуків – «не ходи в Україну».

Нагадаємо, українські воїни продовжують відбивати окуповані території. І роблять це успішно, адже загарбники тікають зі своїх позицій, лишаючі цінні речі. Зокрема, бійці показали трофеї, що лишились від окупантів під Балаклією (фото, відео).

Як відомо, Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Як повідомлялося, користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.