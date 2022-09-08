Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)

Колишній опорний пункт росіян тепер під контролем ЗСУ

Військові «другої армії світу» так швидко тікали зі своїх позицій на Харківщині, що кинули там майже все, що у них було. Відповідне відно з’явилося в мережі.

Схоже, що техніка не завелася у найпотрібніший момент. Тепер нею користуватимуться ЗСУ. Окупанти кинули техніку, спальники та навіть Біблію.

Колишній опорний пункт росіян тепер під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відвоювали приблизно 400 кв. км території Харківщини.

Ввечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.