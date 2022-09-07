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ЗСУ відбили Балаклію? В мережі з’явилося знакове фото

Надія Клочко
glavcom.ua
ЗСУ відбили Балаклію? В мережі з’явилося знакове фото
фото з відкритих джерел

Офіційного підтвердження звільнення Балаклії від росіян наразі немає

Користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

ЗСУ відбили Балаклію? В мережі з’явилося знакове фото фото 1

На тлі чуток про звільнення міста Балаклійська міська рада звернулася до місцевих жителів з закликом не поширювати інформацію про переміщення українських військових та чекати офіційного підтвердження звільнення деяких населених пунктів Харківщини.

«Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагайтеся дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ЗСУ 6 вересня провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії та взяли селище Вербівка, прилегле до міста. 

Також раніше Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харківської області, вперше за пів року війни опублікувала повідомлення. На оприлюдненому відеозверненні депутат міської ради Вадими Крохмаль закликав місцевих жителів не нехтувати своєю безпекою, готувати сховища та стратегічний запас їжі. Депутат наголосив, що ЗСУ вже близько. 

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Теги: ЗСУ війна Харківщина

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