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    Події в Україні

    Ще одна світова компанія тимчасово пішла з України

    У Львові, Харкові та Одесі додаток також показує, що нема доступних поїздок - Ще одна світова компанія тимчасово пішла з України
    У Львові, Харкові та Одесі додаток також показує, що нема доступних поїздок
    фото з відкритих джерел

    При цьому сервіси головних конкурентів Uber – Uklon та Bolt поки продовжують працювати

    Сервіс виклику таксі Uber перестав працювати в Україні. Про це йдеться у додатку сервісу.

    «Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні», – йдеться у повідомленні для пасажирів у Києві. У Львові, Харкові та Одесі додаток також показує, що нема доступних поїздок.

    «У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація», – заявили у пресслужбі компанії.

    При цьому сервіси головних конкурентів Uber – Uklon та Bolt поки продовжують працювати.

    Також стало відомо, що свою роботу на українському ринку на невизначений час припинила мережа ресторанів «Макдональдс».

    Міжнародний сервіс пошуку роботи Jooble висловив свою позицію стосовно російського вторгнення в Україну. Керівництво сервісу засудило дії окупантів та припинило припиняє роботу в зонах ru (Росія) та by (Білорусь).

    Теги: таксі Uber автомобіль безпека час
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    Ще одна світова компанія тимчасово пішла з України