Як працюватимуть супермаркети в Києві та інших містах України

Супермаркети працюють до 21:00

Продуктові рітейлери «Сільпо», «Новус», «АТБ», а також низка інших компаній заявили про продовження роботи своїх магазинів у Києві та інших містах, але попереджають про можливі зміни графіків роботи. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомив директор корпорації «АТБ» Борис Марков, мережа супермаркетів продовжує роботу та забезпечена товарами всіх категорій у повному обсязі.

Продовжують роботу супермаркети Varus. «Робимо і робитимемо все, що від нас залежить, щоб забезпечити магазини продуктами в звичайному режимі», – йдеться на сторінці мережі в Facebook.

Крім того, працюють магазини Novus у Києві та передмісті, Ірпені, Вишгороді, Вишневому, Бучі, Білій Церкві, Рівному. При цьому супермаркети працюють до 21:00, повідомляють у мережі.

Супермаркети «Сільпо» планують продовжувати роботу у звичайному режимі, обмеживши час роботи деяких магазинів до 21:00. Компанія також веде переговори з торговельно-розважальними центрами щодо вільного доступу до супермаркетів на їхній території.

«Намагаємося, щоб сьогодні максимум «Сільпо» працювали у звичайному режимі. Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільних центрів. Ми на зв'язку з виробниками, щоб забезпечити постійне постачання продукції. А також на зв'язку з ТРЦ, щоб навіть при закритті торгового центру, ми відкрили «Сільпо», – йдеться у повідомленні мережі у Facebook.

Також продовжують працювати магазини мережі EVA. «ТОВ «Руш» повідомляє, що магазини мережі EVA працюють у максимально посиленому та мобілізованому режимі», – повідомляє компанія в соцмережах.

Водночас, про припинення роботи магазинів з сьогоднішнього дня повідомила мережа магазинів гаджетів та аксесуарів «Цитрус». Продовжує працю інтернет-магазин Rozetka.ua.

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