«Зупиніть свій уряд»: відомий сервіс пошуку роботи відключив Росію та Білорусь

Через вторгнення окупантів в Україну сервіс Jooble припиняє роботу в Росії та Білорусі

Міжнародний сервіс пошуку роботи Jooble висловив свою позицію стосовно російського вторгнення в Україну. Керівництво сервісу засудило дії окупантів та припинило припиняє роботу в зонах ru (Росія) та by (Білорусь).

При спробі зайти на відповідні сайти сервісу користувачам виводиться повідомлення про військові злочини Росії та Білорусі в Україні. В ньому також міститься заклик до мешканців Росії та Білорусі зупинити свої уряди.

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«Звернення до жителів Росії та Білорусі! Прямо зараз уряд РФ та Білорусі вчиняє військові злочини в Україні. Російська армія обстрілює українські міста та села, страждають мирні люди. Зупиніть свій уряд, доки не пізно. Jooble засуджує військову агресію щодо України та припиняє свою роботу в зоні ru та by – йдеться, у повідомлені сервісу.

Раніше «Главком» повідомляв про роботу інтернету та мобільного зв’язку.