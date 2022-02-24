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    Події в Україні

    «Макдональдс» закриває всі заклади в Україні

    Наразі на порозі ресторанів стоять таблички з написом &laquo;Технічна перерва&raquo; - «Макдональдс» закриває всі заклади в Україні
    Наразі на порозі ресторанів стоять таблички з написом «Технічна перерва»
    фото з відкритих джерел

    Легендарний фастфуд призупиняє роботу на українському ринку

    Всесвітньо відома мережа ресторанів «Макдональдс» тимчасово припиняє роботу в нашій країні на тлі російської агресії. Про це йдеться на її офіційній сторінці.

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    «Любі наші відвідувачі! Ми залишаємо закритими усі наші ресторани в Україні! Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої безпеки», – зазначається в повідомленні. Наразі на порозі ресторанів стоять таблички з написом «Технічна перерва». Коли заклади знову запрацюють – невідомо.

    У ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України ввели воєнний стан.

    Станом на 13:00 військові дії та обстріли торкнулися 17 областей України (дані МВС України), включаючи околиці Києва (аеропорт Бориспіль), відомо про загибель близько 40 українських військових.

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    «Макдональдс» закриває всі заклади в Україні