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    Киянам почали надходити фейкові повідомлення від силовиків РФ про початок бойових дій

    Повідомлення отримують жителі великих ЖК, які розташовані поблизу стратегічних об'єктів - Киянам почали надходити фейкові повідомлення від силовиків РФ про початок бойових дій
    Повідомлення отримують жителі великих ЖК, які розташовані поблизу стратегічних об'єктів
    фото з відкритих джерел

    Повідомлення відправляється з десятихвилинним таймером на самознищення

    У Києві жителі багатоповерхівок почали отримувати загрозливі повідомлення, нібито від силових відомств Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Дмитро Федоренко.

    Жителі київських ЖК в районі центру, Нивок та залізничного вокзалу отримали загрозливі повідомлення про те, що їхній будинок знаходиться біля стратегічних об'єктів, через що його жителі знаходяться під загрозою.

    «В них був акцент на тому, що поруч знаходить стратегічний об'єкт, який будуть бомбити. Повідомлення відправляється з десятихвилинним таймером на самознищення. Основна мета цих повідомлень – поширити паніку в відносно спокійному місті і вивести людей на вулиці», – говориться у пості.

    У самому повідомленні сказано наступне:

    «Як житель комплексу ... ви повинні чудово розуміти, що близькість стратегічного об'єкта – посольства США – впливає на ваше життя та безпеку у теперішній обстановці.

    Від імені силових відомств Російської Федерації настійно рекомендуємо жінкам та дітям залишити ЖК... найближчим часом на час проведення бойових дій».

    фото: facebook/Dmytro Fedorenko
    фото: facebook/Dmytro Fedorenko

    Нагадаємо, у мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію.

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    Теги: Росія Київ будинок час
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    Киянам почали надходити фейкові повідомлення від силовиків РФ про початок бойових дій