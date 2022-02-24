Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника»

«Необхідно ініціювати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для реалізації додаткових заходів щодо забезпечення оборони союзників з НАТО», – прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Європа починає усвідомлювати, що РФ – загроза для всього світу

Держави-члени НАТО Польща, Естонія, Латвія та Литва на тлі нового вторгнення Росії до України ініціювали консультації щодо четвертої статті Альянсу через загрозу безпеці союзників, пише CNN.

«Широкомасштабна агресія Росії є загрозою для всього світу і для всіх країн НАТО. Необхідно ініціювати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для реалізації додаткових заходів щодо забезпечення оборони союзників з НАТО», – сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

У 4 статті угоди НАТО зазначено, що сторони зобов'язуються консультуватися, коли територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якого з союзників опиниться під загрозою.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.