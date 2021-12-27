«Щедрик» у виконанні оркестру Нацгвардії замилував мережу (фото, відео)

До виступу оркестр і студенти готувалися майже місяць

В одному з харківських ТРЦ оркестр Академії Нацгвардії та хор виконали відому композицію Миколи Леонтовича «Щедрик». Відповідне відео оприлюднила пресслужба Академії Нацгвардії України.

Разом із оркестром також виступали студенти Харківського університету мистецтв імені Котляревського.

До виступу оркестр і студенти готувалися приблизно місяць. Загалом дарували святковий настрій містянам 85 людей.

«17 година вечора. У гомін найбільшого та найсучаснішого у місті торгово-розважального центру майже вриваються звуки Стрілецького маршу, а біля центральної ялинки з’являються музиканти у військовій формі. Покупці та відвідувачі чисельних кафе на 5 поверхах торгівельного центру достають мобільні телефони – мабуть ви вже бачили ці відео у соціальних мережах. Лунає мелодія, яку знають в усьому світі. Мелодія, яку у багатьох країнах вважать своєю та невід’ємною ознакою Різдва – «Carol of Bells», або «Щедрик» – всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, що спершу музиканти заграли стрілецький марш. Проте згодом почався «Щедрик» і до виконання долучилися люди, які стояли поміж глядачів. Коли композиція закінчилася, здійнялася хвиля бурхливих аплодисментів і чулися викрики «браво».

До слова, Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу.