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    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)

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    Трамвай&nbsp;буде катати людей і дарувати гарний настрій усім жителям міста - Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)
    Трамвай буде катати людей і дарувати гарний настрій усім жителям міста
    фото: suspilne.media

    У салоні транспорту лунає святкова музика

    25 грудня у Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, який прикрасили атрибутами міста, ілюмінацією та капелюшком. Про це повідомляє «Суспільне». Святковий рамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів.

    «Трамвай буде їздити просто, як на звичайному маршруті, – каже відповідальний за декор транспорту Сергій Мисечко. – Він уже старенький, 1978 року, але він буде катати людей і дарувати гарний настрій усім жителям нашого міста. Прикрашеним він має у нас курсувати до 14 січня».

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    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)
    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)
    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)
    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)
    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)
    фото: suspilne.media

    Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савіцький керує вдруге. Минулого року, каже чоловік, трамвай курсував без пасажирів.

    «Минулого року, коли був святковий вагон, ми їздили без пасажирів, бо була така ситуація в країні. Але цього року їздимо вже з пасажирами. Вийшов зранку, побачив цей трамвай і одразу ж піднявся настрій», – розповів водій.

    У 2020 році прикрашений трамвай їздив вулицями міста лише 25 грудня.

    «Уперше вийшла на цей трамвай у цьому році, – каже кондукторка Тетяна Федченко. – І я дуже задоволена, сподіваюся, що і люди будуть задоволені нашою роботою і обслуговуванням. Всі люди точно будуть сьогодні у хорошому настрої».

    Окрім зовнішньої ілюмінації, в салоні трамвая лунає різдвяно-новорічна музика.

    Раніше на Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів.

    Також на околиці Житомира знесли панчішну фабрику, яка виготовляла популярні шкарпетки під брендом «Легка хода». Фабрику побудували у 1935 році, а під час Другої світової війни будівля була зруйнована. Однак після війни її відновили. Незабаром фабрика перетворилася на одне з найбільших підприємств Житомира, а також стала одним із небагатьох, які пережили розпад Радянського Союзу.

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    Теги: музика водій Житомир ялинка чоловік час
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    Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)