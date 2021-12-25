Трамвай у різдвяному капелюшку курсує вулицями Житомира (фото, відео)

У салоні транспорту лунає святкова музика

25 грудня у Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, який прикрасили атрибутами міста, ілюмінацією та капелюшком. Про це повідомляє «Суспільне». Святковий рамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів.

«Трамвай буде їздити просто, як на звичайному маршруті, – каже відповідальний за декор транспорту Сергій Мисечко. – Він уже старенький, 1978 року, але він буде катати людей і дарувати гарний настрій усім жителям нашого міста. Прикрашеним він має у нас курсувати до 14 січня».

Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савіцький керує вдруге. Минулого року, каже чоловік, трамвай курсував без пасажирів.

«Минулого року, коли був святковий вагон, ми їздили без пасажирів, бо була така ситуація в країні. Але цього року їздимо вже з пасажирами. Вийшов зранку, побачив цей трамвай і одразу ж піднявся настрій», – розповів водій.

У 2020 році прикрашений трамвай їздив вулицями міста лише 25 грудня.

«Уперше вийшла на цей трамвай у цьому році, – каже кондукторка Тетяна Федченко. – І я дуже задоволена, сподіваюся, що і люди будуть задоволені нашою роботою і обслуговуванням. Всі люди точно будуть сьогодні у хорошому настрої».

Окрім зовнішньої ілюмінації, в салоні трамвая лунає різдвяно-новорічна музика.

Раніше на Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів.

Також на околиці Житомира знесли панчішну фабрику, яка виготовляла популярні шкарпетки під брендом «Легка хода». Фабрику побудували у 1935 році, а під час Другої світової війни будівля була зруйнована. Однак після війни її відновили. Незабаром фабрика перетворилася на одне з найбільших підприємств Житомира, а також стала одним із небагатьох, які пережили розпад Радянського Союзу.

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