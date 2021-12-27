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    Свята на порозі: лікарка дала поради, як не захворіти після застілля

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    Уникайте солодких та газованих напоїв - Свята на порозі: лікарка дала поради, як не захворіти після застілля
    Уникайте солодких та газованих напоїв
    фото з відкритих джерел

    Не варто зловживати ферментними препаратами, адже підшлункова повинна працювати сама

    Лікарка-гастроентерологиня першого територіального об’єднання Львова Ольга Кушнір вважає, що головне під час бенкетів – пити більше води і дотримуватися інтервальності їжі. Так можна вберегти свій шлунок від переїдань, а щоб відновити організм, слід їсти теплу рідку їжу. Про це Ольга Кушнір розповіла у відео на сторінці лікарні у Facebook.

    «Слід дотримуватися культури харчування щодо інтервальності їжі – це дуже важливо. Споживайте за бенкетним столом або в гостях більше води, бо це той напій, який дозволить уникнути гіперкалорій та важкості для кишково-шлункового тракту. Солодкі та газовані напої, навіть улюблений узвар, не є корисними, тому слід дотримуватися водного режиму протягом вечора», – зазначила Кушнір.

    За її словами, під час святкових застіль не варто зловживати ферментними препаратами, адже підшлункова повинна працювати сама і захисну терапію їй не варто робити.

    «Олів’є і шампанське в новорічну ніч – це наш атрибут довгі роки. Це спогад дитинства і ми вже звикли, що воно має бути. І говорити, що ні – це не корисно, просто смішно. Але слід мати міру. Звичайно, якщо ви з’їсте трішечки олів’є з шампанським – це не завдасть шкоди», – додає лікарка.

    Ще гастроентерологиня наголошує, що 1 січня не варто споживати розсоли чи дуже солону їжу, тому що це впливатиме на водно-сольовий обмін, а відповідно, і зовнішність, оскільки можуть з’явитися периферичні набряки.

    Слід вживати їжу, збагачену маслами. Особливо оливкова олія є дуже добрим буфером після гучних святкувань. А ще важливо на наступний день після бенкету їсти більше рідкої теплої їжі, тоді зникне похмілля та головний біль, а організм почне відновлюватися.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що салати подорожчали: скільки коштує накрити святковий стіл.

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    Теги: здоров'я свята новорічні свята харчування
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    Свята на порозі: лікарка дала поради, як не захворіти після застілля