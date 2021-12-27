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    Події в Україні

    У Харкові із авто виклали 100-метрову фігуру різдвяного янгола (фото)

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    Автівки для інсталяції прикрасили гірляндами - У Харкові із авто виклали 100-метрову фігуру різдвяного янгола (фото)
    Автівки для інсталяції прикрасили гірляндами
    фото: suspilne.media

    На формування інсталяції ентузіастам знадобилося шість годин

    Близько 150 автівок вибудували фігуру різдвяного янгола у Харкові. Перформенс влаштували на парковці стадіону «Металіст» увечері 26 грудня, повідомляє «Суспільне».

    Як розповіла одна з організаторок акції Ольга Букіна, торік у місті встановили рекорд України, зробивши ялинку 1065 автівок.

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    У Харкові із авто виклали 100-метрову фігуру різдвяного янгола (фото)
    У Харкові із авто виклали 100-метрову фігуру різдвяного янгола (фото)
    фото: suspilne.media

    «Цього року, в принципі, не збиралися нічого такого робити, бо рекорд наш не був побитий. Але останніми днями було дуже багато охочих, писали: «Хочемо ялинку! Хочемо щось зробити! Давайте зберемось!», – пояснює Ольга.

    За словами організаторки, автолюбителі заздалегідь зробили схему, як розставити автівки. На формування фігури знадобилося майже 6 годин, довжина її перевищувала 100 метрів.

    Раніше у Харкові привезли до спального району бетонні блоки, нарекли їх незвичним туристичним об’єктом та «українським Стоунхенджем». При цьому на інсталяцію витратили майже півтора мільйона гривень.

    Також у Харкові жінка викликали поліцію, бо образилася на коханця, який нібито покинув її одразу після любощів.

    Теги: Харків автомобіль рекорд жінка
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    У Харкові із авто виклали 100-метрову фігуру різдвяного янгола (фото)