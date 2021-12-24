Топ-12 українських пісень для різдвяного настрою (відео)

У добірці, як популярні пісні відомих виконавців, так і вже призабуті композиції

У світі сьогодні розпочинаються різдвяно-новорічні канікули. Для українців свята триватимуть до 10 січня. «Главком» склав Топ-12 популярних пісень про Різдво та Новий рік у виконанні українських артистів, які створять святковий настрій. У добірці, яку ми склали, як популярні пісні відомих виконавців, так і вже призабуті композиції. А також свіжі святкові музичні твори молодих артистів.

Варто зазначити, що найчастіше музиканти люблять створювати свої варіанти знаменитої пісні «Щедрик», авторства композитора Миколи Леонтовича. Уперше твір виконав хор Київського університету в 1916 році. А за п’ять років – у 1921-му – його заспівала українська капела в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. У 1936 році американський композитор українського походження Пітер Вільховський адаптував слова, і «Щедрик» став відомий як Carol of the Bells. Також багато каверів на найвідоміший різдвяний хіт Jingle Bells. Пісня була написана Джеймсом Лордом П'єрпойнтом у 1857 році.

1. «Щедрик» у виконанні Тіни Кароль.

2. «Миколай бородатий» у виконанні Тараса Чубая, лідера гурту «Плач Еремії».

3.«Старий рік минає», пісня, яку заспівав Dzidzio.

4.«З Новим роком i Рождеством!», яку виконав покійний Кузьма Скрябiн.

5. «Тиха ніч» колядка у виконанні гурту «Піккардійська терція».

6.Знаменита Jingle Bells «Дзвоники дзвенять» від гурту Шпилясті кобзарі.

7. «Україна колядує», один з перших хітів Ірини Федишин.

8. «Маланка» від Kozak System.

9. Казковий «Щедрик» в обробці Олега Скрипки, гурт «Воплі Відоплясова»

10. «Новорічна» пісня Аліни Гросу.

11. Пісня «Гори», яку виконує львівський гурт «Джеки»

12. «Забери мене до себе на різдво», яку під бандуру виконує молода виконавиця Kruть.



