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    Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу (відео)

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    Tesla влаштувала світлове шоу - Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу (відео)
    Tesla влаштувала світлове шоу
    фото з відкритих джерел

    Компанія Tesla створила світлове шоу за участю своїх електромобілів під український «Щедрик»

    Компанія Tesla влаштувала світлове шоу за участі своїх електромобілів – Model S, Model X, Model 3 і Model Y. Шоу відбувалося під різдвяний український «Щедрик».

    Чотири машини синхронно виконували різні функції, ніби танцюючи під музику.

    Відео світлової вистави розмістили в Twitter. За декілька днів ролик набрало понад 45 тис. відміток «подобається».

    «Щедрик» – новорічна українська народна пісня, що отримала всесвітню популярність в музичній обробці композитора Миколи Леонтовича. Англійською мовою стала різдвяною, відомою під назвою Carol of the Bells.

    Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

    За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Електромобілі Tesla
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    Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу (відео)