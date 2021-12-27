Tesla перетворила український «Щедрик» на світлове шоу (відео)

Компанія Tesla створила світлове шоу за участю своїх електромобілів під український «Щедрик»

Компанія Tesla влаштувала світлове шоу за участі своїх електромобілів – Model S, Model X, Model 3 і Model Y. Шоу відбувалося під різдвяний український «Щедрик».

Чотири машини синхронно виконували різні функції, ніби танцюючи під музику.

Відео світлової вистави розмістили в Twitter. За декілька днів ролик набрало понад 45 тис. відміток «подобається».

«Щедрик» – новорічна українська народна пісня, що отримала всесвітню популярність в музичній обробці композитора Миколи Леонтовича. Англійською мовою стала різдвяною, відомою під назвою Carol of the Bells.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.