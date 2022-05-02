Що буде з Донбасом: розвідка озвучила два плани Путіна
Путін вагається, чи включати ОРДЛО до складу Росії
Володимир Путін має два варіанти розвитку подій щодо окупованої Росією території Донбасу. Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв’ю виданню НВ.
Ці варіанти – приєднати окупований український Донбас до Росії (як Крим – ред.) чи залишити його «незалежним» під своїм контролем (як Абхазію чи Південну Осетію – ред.). За словами Буданова, Путін ще не визначився із остаточною відповіддю на це питання.
Втім, додав головний розвідник України, певні кроки у цьому напрямку уже є. Це, зокрема, передача повноважень куратора Донбасу від Владислава Суркова до першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.
«Це безпосереднє керівництво з Кремля», – пояснив Буданов. Тож про «закордонні території» тут уже не йдеться, упевнений очільник ГУР. Росія готується, але досі не ухвалила остаточного рішення – що саме робити з Донбасом.
Однією із причин є те, що вони досі не захопили усю територію Донецької та Луганської областей. Увесь же Донбас, на думку Буданова, їм потрібен, щоб можна було пояснити логіку цього захоплення – мовляв, народ Донбасу обрав свій шлях: «Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша — ні».
Нагадаємо, що після провалу повномасштабного наступу, який мав завершитися, зокрема, взяттям Києва, Росія перейшла до так званого плану «Б» - захоплення території українського Донбасу до 9 травня, аби «подарувати» росіянам цю «перемогу» на їхнє головне свято – День перемоги.
Втім, голова МЗС Росії Сергій Лавров у інтерв’ю італійським ЗМ визнав, що «штучно підганяти» військових під цю дату Кремль не планує.