Путін хоче в середині травня приєднати Донбас до Росії

У травні в «ЛНР» і «ДНР» можуть пройти «референдуми» щодо приєднання самопроголошених республік до РФ

Росія планує створити «ХНР» на Херсонщині

Нині головне завдання російських військ – «встановлення повного контролю над Донбасом та Півднем України». Цей «повний контроль» передбачає проведення в самопроголошених «ЛНР» і «ДНР» так званих референдумів про приєднання до Росії, а в окупованому Херсоні — про незалежність від України. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля.

Три джерела повідомили, що в середині травня в «ЛНР» і «ДНР» можуть пройти «референдуми» щодо приєднання самопроголошених республік до РФ. Два співрозмовники навіть назвали дати референдумів, що готуються — 14 і 15 травня 2022 року. Передбачається, що «республіки» можуть офіційно приєднати в межах, визнаних РФ 21 лютого, тобто в межах Донецької та Луганської областей України.

При цьому джерела російського видання зазначили, що спочатку «референдуми» були намічені на кінець квітня, але їх кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті. Співрозмовники зазначають, що дати можуть змінити ще раз з тієї ж причини.

Джерела, близькі до Кремля, наголошують: співробітники адміністрації президента не вважають, що Росії слід приєднувати «депресивні регіони», однак це особисте бажання «вищого керівництва», тобто російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

27 квітня в Херсоні відбулася акція громадянського протесту. Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

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