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Головні новини за 12 січня

Олександра Садова
glavcom.ua
Головні новини за 12 січня
фото: Генштаб

Британська розвідка повідомила, кого Росія кинула у бій за Соледар та Кремінну

Аналітики ISW розповіли, що завадить окупантам вести наступ у 2023-му, британська розвідка повідомила, кого Росія кинула у бій за Соледар та Кремінну, на окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації». Ці та інші події 12 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього найголовнішого.

Аналітики ISW розповіли, що завадить окупантам вести наступ у 2023-му

Неспроможність російської оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році. Аналітики зазначають, що щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Чи вдасться РФ сформувати нові дивізії для масштабного наступу: прогноз Генштабу

Командування окупаційними військами анонсувало збільшення загальної чисельності збройних сил РФ до 1,5 млн осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Проте в українському Генштабі сумніваються, що Росія зможе зібрати достатню кількість солдатів.

Британська розвідка повідомила, кого Росія кинула у бій за Соледар та Кремінну

Російське військове керівництво використовує у боях під Соледаром та в районі Кремінної десантників, які відступили від Херсона у листопаді. За даними британської розвідки, з початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий.

Комітет Ради передумав: замість Порошенка в ПАРЄ поїде представник «Довіри»

11 січня відбулось засідання Комітету Верховної ради із закордонних справ, на якому переголосували попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, натомість направили представників груп «За майбутнє» і «Довіра».

На окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації» – Генштаб

Для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

Теги: розвідка вихідні росія Генштаб Укренерго населення наступ британська розвідка Бахмут

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