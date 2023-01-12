Британська розвідка повідомила, кого Росія кинула у бій за Соледар та Кремінну

До листопада 2022 року Росія задіяла майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона

З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту

Російське військове керівництво використовує у боях під Соледаром та в районі Кремінної десантників, які відступили від Херсона у листопаді. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, останні дві доби тривають запеклі бої як у районі міста Соледар на Донеччині, так і на підступах до Кремінної на Луганщині.

За даними британської розвідки, з початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий.

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До листопада 2022 року Росія задіяла майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона.

Наразі передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, «намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їхньої ймовірної доктринальної ролі щодо елітних сил швидкого реагування», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.