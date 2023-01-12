Аналітики ISW розповіли, що завадить окупантам вести наступ у 2023-му
Дефіцит боєприпасів і поставок перешкоджає просуванню російських військ
Неспроможність російської оборонно-промислової бази подолати дефіцит боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України в 2023 році. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Припускається, що російські війська зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок снарядів або, можливо, переглядають свою тактику.
Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські сили вичерпали свої запаси артилерійських снарядів 122-мм і 152-мм калібрів та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірний артилерійський вогонь призведе до швидших результатів. Російські війська тепер повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів РФ та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби.
У Росії все частіше визнають, що дефіцит боєприпасів і поставок перешкоджає просуванню російських військ. «Кампанії Кремля з формування сили навряд чи суттєво вплинуть на хід війни, якщо Росія не вирішить свої фундаментальні проблеми з забезпеченням своїх військових зусиль в Україні», – зазначає ISW.
Ключові висновки ISW:
- Міністерство оборони РФ оголосило 11 січня, що начальник Генштабу генерал Валерій Герасимов займе посаду командувача окупаційними військами у рамках масштабної перестановки російського командного складу для війни в Україні.
- Призначення Герасимова, ймовірно, має на меті підтримати намічені рішучі військові зусилля Росії у 2023 році, ймовірно, у формі відновлення наступальних операцій.
- Підвищення Герасимова та російського Міноборони над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, дуже ймовірно, частково було політичним рішенням відновити першість російського Міноборони у внутрішній боротьбі за владу.
- Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме можливості російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.
- Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що відновлення російської наступальної операції з боку Білорусі залишається малоймовірним.
- Російські війська не захопили Соледар, незважаючи на нещодавнє просування.
- Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали у складі ПВК «Вагнер», потенційно ще більше дозволяючи найманцям діяти безкарно на фронті.
- Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, а українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Кремінної та завдавали ударів по тилах Луганської області.
- Російські війська вели наземні удари по всій лінії фронту в Донецькій області.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через українські удари.
Нагадаємо, 11 січня Кремль змінив одного з головних керівників війни – командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні став Валерій Герасимов. А от колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.
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