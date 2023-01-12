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На окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації» – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На окупованих територіях стартувала нова хвиля «мобілізації» – Генштаб
Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога

Триває 323-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п’ять ракетних, усі по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Авдіївський напрямок

Ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському – не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

Куп’янський напрямок

Обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

Лиманський напрямок

Під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

Бахмутський напрямок

Вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

Запорізький напрямок

Загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

Херсонський напрямок

Противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією».

Для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також п'ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та три склади боєприпасів.

Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна

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