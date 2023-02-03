Шмигаль привів президентку Єврокомісії на пошту (фото)

За сприяння фон дер Ляєн в Україні стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завітали сьогодні до Головпоштамту, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну ламп. Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

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Завдяки підтримці Євросоюзу три дні тому в Україні стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці обміняли вже понад 750 тис. ламп.

«За перші три дні в Укрпошті вже обміняли понад 750 тис. ламп. Замовити послугу можна як у відділенні Укрпошти, так і в застосунку Дія. LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії», – написав Шмигаль.

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Він додав, що наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням Укрпошти.

«Вдячні пані Урсулі за сприяння ініціативі. Цінуємо підтримку ЄС. Залишаємося незламними та йдемо до перемоги!» – додав глава уряду.

Нагадаємо, із 30 січня в «Дії» українці можуть подати заяву про обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, а потім отримати їх в одному з відділень» Укрпошти».

До відома, 2 лютого, до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель і понад десяток високопосадовців Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги.