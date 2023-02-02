Зеленський проводить зустріч з президенткою Єврокомісії (фото)

Президент анонсував, що розпочинаються два дуже важливі євроінтеграційні дні

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула до Києва. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи», – написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.