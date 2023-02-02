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Зеленський проводить зустріч з президенткою Єврокомісії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський проводить зустріч з президенткою Єврокомісії (фото)
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Президент анонсував, що розпочинаються два дуже важливі євроінтеграційні дні 

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула до Києва.  Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи», –  написав Зеленський.

Зеленський проводить зустріч з президенткою Єврокомісії (фото) фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також разом з нею прибув і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн

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