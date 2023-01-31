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Саміт Україна-ЄС: Шмигаль назвав ключові питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Саміт Україна-ЄС: Шмигаль назвав ключові питання
фото ілюстративне

Українська сторона хоче сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях

Від саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 3 лютого, уряд очікує проміжної позитивної оцінки  євроінтеграційних зусиль України. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав відкриваючи засідання уряду 31 січня.

«Те, що цей саміт пройде саме в Києві – це потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам – про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу в ЄС. Ворогам – це сигнал про марність їхніх зусиль внести розбрат у коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію», – заявив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що українська сторона хоче сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях.

«Від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського Союзу», – пояснив глава уряду.

На порядку денному саміту також будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Зокрема, ззазначається, що Україні принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита. Також Україна сподівається на прогрес у питанні приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору.

Крім того, актуальним залишається і питання так званого промислового безвізу.

«Важливими також будуть дискусії щодо фінансової допомоги Україні для швидкої відбудови енергетики, інфраструктури та пошкодженого житла. Адже це наші пріоритети на 2023 рік. Особливо, що стосується енергетики та енергоефективності», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

Теги: самбо Україна Європейський союз Київ

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