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Вступ України до ЄС: Шмигаль зробив прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ України до ЄС: Шмигаль зробив прогноз
За словами Шмигаля, Україна очікує «суттєвого кроку вперед» на майбутньому саміті
фото з відкритих джерел

Шмигаль: «У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років»

Прем'єр-міністр  України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років. Про це Шмигаль сказав у коментарі Politico.

«У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори», – сказав український прем'єр.

Як пише видання, ця тема стане однією з основних на саміті ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого в Києві.

Крім того, за словами Шмигаля, Україна очікує «суттєвого кроку вперед» на майбутньому саміті, особливо у конкретних питаннях, таких як: угода про безвізовий режим для промислових товарів; призупинення дії мита на український експорт ще на рік; та «активний прогрес»  у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.

Зазначається, що близькі союзники України, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства, вважаючи його за демократію, яка протистоїть агресору. Однак багато представників ЄС набагато обережніші в цьому питанні.

Як пише видання, деякі країни наполягають на тому, що хоч майбутнє України в ЄС, але країни-претенденти мають відповідати певним критеріям. «Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах» – зазначив один високопосадовець ЄС.

Нагадаємо, саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві, це підтвердив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон

До відома, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина раніше заявила, що Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі.  

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Теги: Денис Шмигаль Європейський союз переговори Ольга Стефанішина Україна експорт міністр Польща безвізовий режим

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